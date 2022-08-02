KPSS'de skandal ortalığı karıştırdı! Bir yayınevinin kitabından 20 sorunun aynısı çıktı

KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin kitabında aynen yer alması sosyal medyayı karıştırdı. Katılımcılar çıkan soruları paylaşırken konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Abone ol

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bir yayınevi (Yediiklim Yayınevi)nin deneme sınavlarında sorduğu soruların şıklarına kadar aynı olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medyada büyük tepki çeken bu olayın ardından sınava girenler YÖK ve ÖSYM Başkanı’nın istifaya davet etti. Bazı sosyal medya hesapları ise soruların hocaya ait olduğunu ve telif haklarını aldıktan sonra soruları çözdüklerini kaydetti. Şaibeler ile gündeme gelen KPSS’ye dair yetkili kurumlar tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS’nin şaibeli olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacaklarını anlattığı bir video paylaştı. Kaya’nın paylaştığı videonun tamamı ise şöyle:

“Yüzbinlerce genç bu sınavdan umudunu aradı ama ne yazık ki her yıl tekrarlanan sınava şaibeli demekten utanır hale geldik. Bu siyasal iktidarın yaptığı tüm sınavlar şaibeli olmaya başladı. Şimdi, şöyle bir tesadüf olamaz. Bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20’si de tıpatıp aynı çıktı. Buradan bu sınavı yapanlara çağrıda bulunuyorum. Bu sınavda adaletsizlik yok mu?

Bir yayınevi 20 sorunun 20’sini de nasıl oluyor da tutturabiliyor? Bu sınava giren tüm yurttaşlarımızın kaygısıdır. Bu kaygıyı ortadan kaldırabilmek için yetkililerin derhal açıklama yapması gerekmektedir. ÖSYM, soru kitapçığının çalınması konusu da şaibelidir, MEB, YÖK de şaibelidir. Şaibenin büyüğü de saraydadır.

Daha önce FETÖ’nün elemanları sınav sorularını çaldı, yandaşlarına verdi dediniz peki şimdi FETÖ de yok bu sorular nereden çıktı, kime verildi, hangi yandaşlara verildi? KPSS sınav sonuçlarında birinci olanları siz mülakatta eliyorsunuz, bununla da yetinmeyip KPSS’de kendi yandaşlarınıza soru çalarak veriyorsunuz. Bunun peşini bırakmayacağız, bunun hesabını soracağız.”