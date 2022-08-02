Emekliye zammı bilen uzman Özgür Erdursun: Yılbaşında en düşük emekli aylığı 5 bin lira olacak

EYT'lilerle ilgili isabetli açıklamalarıyla öne çıkan Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, "Yılbaşında en düşük emekli aylığının ben 5 bin lira olacağını şimdiden söyleyebilirim. Öyle olacak" dedi.

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Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, gazeteci Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube kanalında emeklilik ve EYT konularında önemli açıklamalarda bulundu.

EYT düzenlemesinin 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendirdiğini belirten Erdursun, yasa çıkarsa maksimum 700 bin kişinin emekli olacağını söyledi.

Yasa çıkarsa 4.5 milyon değil 700 bin kişi emekli olacak

Yasak çıksa dahi geriye kalanların emekli olmasının 10 yıla yayılabileceğini ifade eden Erdursun, "Diyelim mi kadın 1987'de işe girmiş, 15 gün prim yatmış. İşte ayrılmış bir daha çalışmamış. Yasa çıksa 5000 güne ulaşması 15 yılı alır. Bu durumda olan yüzbinlerce insan var" dedi.

SSK'lılar için 9 bin prim mümkün değil

SSK'lılar için 7200 gün ya da 9000 gün prim şartının mümkün olmadığını söyleyen Erdursun, "3 yıl sonra hiçbir şey yapmasa emekli olacak kişi 10 yıl sonra emekli olur. Bağ-Kur'lularda ise kadınlarda 7 bin 200 gün erkeklerde 9 bin gün 99 öncesi de istenildiği için yine bu kişiler bu şartı tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

Kayıt dışılığa özendiren sistem

EYT'lilerin emekli olması halinde bütçeye yük getirileceği görüşüne katılmayan Erdursun konuşmasına şöyle devam etti:

"Almanya'da 21 milyon emekli bulunuyor, Türkiye'de 13.5 milyon emekli var. Türkiye'de çalışan sayısı 22 milyon. Almanya'da 50 milyona yakın çalışan var. Bizde kayıt dışı çalışan fazla. Siz 4 bin 500 günle emekli olursanız 7 bin güne göre daha fazla aylık alabiliyorsunuz. Kayıt dışına iten bir sistem. Sistem böyle devam ederse bırakın EYT'lilerin yasal haklarının verilmesini 7 yıla normal emeklisine de maaş veremez."

"Emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmesi lazım" diyen Erdursun, sözlerine şöyle devam etti: "8 Eylül 1999'dan hemen sonra yasa çıktı. Ama şöyle anlattılar. 'Halk için millet için değiştireceğiz' dediler. Emekli aylığı hesaplama sistemini değiştirdiler ama söylemediler. 'Sizi geç emekli edeceğiz size vermediğimiz aylıklar birikecek refah içinde yaşayacaksınız' dediler. En düşük emekli aylığı önceki yıla kadar 1500'e tamamlandı şimde 3 bin 500'e tamamlandı."

"En düşük emekli aylığı 5 bin lira olacak"

EYT'den sonra intibak yasasının yeniden düzenlenmesi talebiyle ilgili soruya cevap veren Erdursun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"En düşük emekli aylığı 3 bin 500'e tamamlanıyor. Türkiye'de emekli olan 13 milyon emeklinin yüzde 60'ı 70'i açlık sınırının altında aylık alıyor. Bu düzeltmenin yolu intibak. Ücretlerin yenilenmesi gerekiyor. Kalıcı çözüm üretmezsek yılbaşında en düşük emekli aylığı 5 bin lira olur. Yılbaşında en düşük emekli aylığının ben 5 bin lira olacağını şimdiden size söyleyebilirim. Öyle olacak. 5 ay önce emeklilere yüzde 42 enflasyon farkı verilecek dedim. TV100'de Kerim Bey'in programında 'Özgür Bey çok abartılı bir şekilde söylüyorsunuz insanlar umutlanıyor' dedi. İki hafta önce programda kendisine söyledim 'sizi tebrik ediyorum bu kadarını beklemiyordum' dedi."