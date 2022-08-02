KPSS salon görevlisi ve bina sorumlusu ücreti 2022 kaç para, ne zaman ödenir?

KPSS gözetmen ücretleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. KPSS lisans sınavının sona ermesinin ardından sınav salonlarında görev alan gözetmenler gözetmen ücretlerinin ne zaman yatacağı araştırmaya başladı. Peki KPSS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek?

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ÖSYM 2022 KPSS salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM Başkanlığı, bu yılın ikinci altı ayı için sınav görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını bildirmişti. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar:

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL

Salon Başkanı: 250 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak:

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödenirken, 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu bilgiler ışığında KPSS görevli ücretlerinin Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.