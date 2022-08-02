Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet: Gözümün içine baka baka söyleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'de görev yapan ve ayrılan isimler için ihanet ettiler çıkışına Ahmet Davutoğlu'ndan canlı yayında karşılaşma çıkışı geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 'İhanet etti' sözlerine yanıt veren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu "Kusura bakmasın, benim borcum bu millete. Suçlamanın altının boş olduğunu en iyisi kendisi biliyor. Sadece kendisini dinlediğini düşündüğü kitleleri bir anlamda hipnotize etmeye çalışıyor. Birtakım provokatörleri karşıma çıkarmaya çalışıyor" dedi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Erdoğan'a mesaj atarak kendisini yarı yolda bıraktığını ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik “İhanet ettiler, o makamlara layık oldukları için gelmediler” sözlerine "Canlı yayında karşıma çıksın" diye yanıt verdi.

KRT'de katıldığı programda gündemi değerlendiren Davutoğlu “Sayın cumhurbaşkanının son dönemde takındığı üslup, kendisi her hakka sahip, muhataplarının ise hiçbir hakkı yok. Kendi başkanını ihanetle suçluyor. Bu suçlama siyasi rakibinize bile yapılamaz. İhanet suçlamasının içini doldurması lazım. O her türlü hak ile sizi suçluyor, suçlamanın sınırı da yok. Kendi başkanına liyakatsiz ve hain suçlamasının iki suçlamanın da altının boş olduğunu en iyisi kendisi biliyor. Sadece kendisini dinlediğini düşündüğü kitleleri bir anlamda hipnotize etmeye çalışıyor. Birtakım provokatörleri karşıma çıkarmaya çalışıyor” diye konuştu.

İhanet neyse gözümün içine baka baka söyleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyarak canlı yayında tartışmaya çağırmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Davutoğlu “İstediği gazetecileri karşıma çıkarsın, kendisi otursun. Kendisine bütün sorular önceden verilsin. Hatta bir ekip de hazırlasın arkasına onu oturtsun, bir de prompter koysun ondan da takip etsin. Ben tek başıma, yalın kılıç, en berrak halimle oraya oturacağım tek başıma.

İhanet neyse gözümün içine baka baka ihanet neyse söyleyecek. Onun anladığı anlamda ihanet, körü körüne kendisine sadakat dışında bir şey yaparsanız ihanet. Kusura bakmasın, benim borcum bu millete. Ben hazırım, meydan okuyorum. Hodri meydan, ben hesaplaşmaya varım. Sadece kendisini dinlediğini düşündüğü kitleleri bir anlamda hipnotize etmeye çalışıyor. Birtakım provokatörleri karşıma çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan, kukla adamlarla çalışınca ülkenin profili düştü”

Davutoğlu, şöyle devam etti: “Tayyip Erdoğan, doğru insanlarla çalıştığında liderliği başarıyla taçlandı herkes takdir etti. Tayyip Erdoğan, doğru insanlar yerine körü körüne itaat eden kukla adamlarla çalıştığında, düşük profilli başbakanlarla çalıştığında kendisiyle birlikte ülkenin de ekibinin de profili düştü. Tercihlerini o yaptı. Bizi getirirken de tercihi o yaptı.