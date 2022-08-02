2 buçuk milyon dolarlık mirasa çöktü! Alacaklının kim olduğu şoke etti

ANTALYA'da eşinden kalan 2 buçuk milyon dolarlık mirasın icraya verildiğini öğrenen Ukraynalı kadın, alacaklının kim olduğunu öğrenince şoku yaşadı. Alacaklı kişi, çiftin getir-götür işlerini yapan hizmetli çıktı. Hizmetlinin, Ukraynalı adama ölmeden senet imzalattırdığı veya imza taklidi yaptığı öne sürüldü.

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Ukrayna’da askeri test pilotu olan Petro Motsar, emekli olduktan sonra eşi Larysa Motsar ile ara ara geldikleri Türkiye’ye yerleşme kararı aldı. Antalya’nın Alanya ilçesine yerleşen ve kentte yatırım da yapan çift, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Petro Motsar, koranavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Petro Motsar’ın vefatının ardından ilk eşinden olan oğlu Oleg Motsar ve Larysa Motsar mirasçıları olarak mal varlıklarını paylaştı. Bir gün markete giden Larysa Motsar, kartının geçersiz olduğunu öğrenmesiyle büyük şoku yaşadı.

Alacaklı kim diye sordu şok geçirdi

Avukatını arayan Larysa Motsar, kendisine kalan mirasın eşinin 2,5 milyon dolarlık borcu nedeniyle el değiştirdiğini öğrendi. Avukatına alacaklının kim olduğunu soran Larysa Motsar, bu kez ikinci şoku yaşadı. Motsar, Türkiye’ye yerleştikleri günden itibaren kendilerine yardımcı olan, getir-götür işlerini yapan kişinin kendilerini icraya verdiğini öğrendi.

Eşinin bu kişiye borcu olduğuna inanmayan ve dolandırıldıklarını düşünen Larysa Motsar, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Kocasının birinden borç alma ihtiyacı olmadığını belirten Larysa Motsar, “Dava sonuçlandıktan sonra alışverişe gittiğimde kartımın geçersiz olduğunu öğreniyorum. Bakiye sorguladığımda hiç para göremedim ve avukatımla görüştüm. Avukatımdan eşimin 2,5 milyon dolar borçlu olduğunu ve bundan dolayı dava açıldığını öğrendim....

"Türkçe bilmediğimiz için bize yardımcı oluyordu" -Bu 2,5 milyon dolarlık borcun bizim arkadaş bildiğimiz, bize yardım eden kişiye olduğunu öğrendim. Bunu öğrendikten sonra şoke oldum. Çünkü bize yardımcı olan biriydi. Biz Türkçe bilmediğimiz için bize yardımcı oluyordu. Bazı daireleri aldığımızda da bize yardımcı olmuştu. Benin kocam kimseye borçlu olmayacak kadar zengindi. Hiçbir zaman nakit paraya ihtiyacı olmamıştı. Hiçbir şekilde ondan para aldığını düşünmüyorum” dedi.

Miras olarak eşinden taşınmaz ve taşınır mallar olduğunu belirten Avukat Şafak Baysal, 600 bin dolar paranın banka hesabında olduğunu söyledi. Türk yasalarına göre Petro Motsar’ın mal varlığının ilk eşinden olan oğlu Oleg Motsar ve Larysa Motsar arasında pay edildiğini söyleyen Avukat Baysal, devir işlemlerinin ardından ortalığın karıştığını söyledi.

"Bir anda ortaya 2,5 milyon dolarlık bir senet çıktı"

Alacaklı olan kişiyle aralarında bir ticari ilişki olmadığını dile getiren Avukat Baysal, “Bir anda ortaya 2,5 milyon dolarlık bir senet çıktı. Bu senedin borçlusu da müvekkilin vefat eden eşi. Aralarında herhangi bir ticari ilişki yok, vefat edenin Türkçesi yok. Buradaki tüm taşınmazların alımları tercüman vasıtasıyla yapılmaktaydı. Bildiğimiz kadarıyla da bu kişiyle olan ilişkileri getir-götür ilişkisine dayalıydı. Tabiri caizse ‘Şu işi yap, bu işi yap’ gibi bir ilişki ortadayken bir anda 2,5 milyon dolarlık bir senet ortaya çıktı. Aralarında ticari ilişki bulunmayan, Türkçe bilmeyen bir kişinin böyle bir borcu olması tarafımızca şüphe uyandırdı. Biz bu konuda gerekli başvurularımızı Cumhuriyet Başsavcılığına yaptık. Senet Türkçe yazılmış bir senet, hatta Amerikan doları olarak yazılmış. Bir Ukrayna vatandaşı, Türkçe bilmiyor. Ayrıntılı bir şekilde senet doldurulmuş, altına imzası atılmış. Biz bu imzanın gerçek olduğuna dair de şüphe duyarak itirazda bulunduk” ifadelerini kullandı.