Zehra Bayır'ın eski nişanlısı konuştu! Baltalı vahşetten iki gün önce meğer...
MUĞLA'da Zehra Bayır (18), kardeşinin tedavisi için çalıştığı pavyonun sahipleri tarafından öldürüldü. Genç kız önce dakikalarca dövüldü ardından balta ile katledildi. Zehra Bayır'ın eski nişanlısı aralarındaki son konuşmaları anlattı.
KONYA 'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için 3 ay önce Muğla'nın Milas ilçesine giderek bir pavyonda çalışmaya başladı.
Pavyonda şarkıcılık yapan Zehra Bayır, iddiaya göre 24 Temmuz'da alacağını vermedikleri için tartıştığı işletme sahiplerince başına sert bir cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Türkiye'nin konuştuğu cinayette öldürülen Zehra Bayır'ın nişanlısı Ali Arpınar ilk kez SABAH'a konuştu.
Karaman'da yaşayan ve çiftçilikte uğraştığını belirten Arpınar, Mart ayında nişan yaptıklarını ancak bir ay sonra ayrıldıklarını söyledi.