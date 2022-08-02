Zehra Bayır'ın eski nişanlısı konuştu! Baltalı vahşetten iki gün önce meğer...

Pavyonda şarkıcılık yapan Zehra Bayır, iddiaya göre 24 Temmuz'da alacağını vermedikleri için tartıştığı işletme sahiplerince başına sert bir cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.