BIST 2.655
DOLAR 17,95
EURO 18,38
ALTIN 1.024,24
HABER /  POLİTİKA

Millet İttifakı’nda HDP çatlağı! 'Kimse Mansur Yavaş'ı Meral Akşener'i parlatmasın bunlara oy yok

Millet İttifakı’nda HDP çatlağı! 'Kimse Mansur Yavaş'ı Meral Akşener'i parlatmasın bunlara oy yok

HDP’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik tepkileri sürüyor. HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, “Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Millet İttifakı'nda HDP çatlağı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı söylentilerine, CHP'lilerin tepki göstermesi sonrası Mansur Yavaş'ın adı ön plana çıkmış, ittifakın diğer kanadı İYİ Parti'liler ise Meral Akşener'in aday olması gerektiğini dile getirmişti. 

HDP'li Ziya Pir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ittifak ortaklarına adaylık hususunda tepki gösterdi. Akşener ve Yavaş'ın adaylığına kapıyı net şekilde kapatan Pir, "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok" dedi.

"Akşener'in adaylığına sıcak bakmıyorum"

Pervin Buldan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan "Zor Ama Yine De Sor" adlı programa katıldı. Pervin Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum.

Çünkü; Türkiye yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in; "Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki açıklaması HDP tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Sabah

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Diva'dan Çeşme'ye milyonluk yatırım! Fiyatıyla dudak uçuklatan evi göz kamaştıracak
Foto Galeri Diva'dan Çeşme'ye milyonluk yatırım! Fiyatıyla dudak uçuklatan evi göz kamaştıracak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2022 ne zaman?
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2022 ne zaman?
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Bugün Muharrem ayının kaçı 10. günü hangi güne denk gelir 2022 Diyanet takvimi
Bugün Muharrem ayının kaçı 10. günü hangi güne denk gelir 2022 Diyanet takvimi
Kocaeli'de bu yol çift yönden mahkeme kararıyla kapatıldı
Kocaeli'de bu yol çift yönden mahkeme kararıyla kapatıldı
KPSS gözetmen ücreti 2022 kaç para oldu ne zaman ödenir?
KPSS gözetmen ücreti 2022 kaç para oldu ne zaman ödenir?
81 ilde cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi için emlak sektörü temsilcileri ne dedi?
81 ilde cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi için emlak sektörü temsilcileri ne dedi?
Galatasaray, Berkan Özcan için takas teklifi yaptı
Galatasaray, Berkan Özcan için takas teklifi yaptı
Akkuyu tartışması patlamıştı! Ruslar el mi koyuyor? Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den ilk açıklama
Akkuyu tartışması patlamıştı! Ruslar el mi koyuyor? Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den ilk açıklama
12 imamlar orucu ne zaman 2022 saat kaçta açılıyor?
12 imamlar orucu ne zaman 2022 saat kaçta açılıyor?
3 yaşındaki Hiranur'un acı sonu! Oyun oynarken...
3 yaşındaki Hiranur'un acı sonu! Oyun oynarken...