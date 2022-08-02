Millet İttifakı’nda HDP çatlağı! 'Kimse Mansur Yavaş'ı Meral Akşener'i parlatmasın bunlara oy yok

HDP’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik tepkileri sürüyor. HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, “Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!” ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı'nda HDP çatlağı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı söylentilerine, CHP'lilerin tepki göstermesi sonrası Mansur Yavaş'ın adı ön plana çıkmış, ittifakın diğer kanadı İYİ Parti'liler ise Meral Akşener'in aday olması gerektiğini dile getirmişti.

HDP'li Ziya Pir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ittifak ortaklarına adaylık hususunda tepki gösterdi. Akşener ve Yavaş'ın adaylığına kapıyı net şekilde kapatan Pir, "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok" dedi.

"Akşener'in adaylığına sıcak bakmıyorum"

Pervin Buldan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan "Zor Ama Yine De Sor" adlı programa katıldı. Pervin Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum.

Çünkü; Türkiye yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in; "Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki açıklaması HDP tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Sabah