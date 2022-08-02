Diva'dan Çeşme'ye milyonluk yatırım! Fiyatıyla dudak uçuklatan evi göz kamaştıracak
Bülen Ersoy geçtiğimiz gün Çeşme'de sahne aldı. Sahnede evlendim açıklamalarıyla herkesi şok eden ünlü sanatçı emlak yatırımı yaptığını duyurdu.
Son dönemlerde tarzı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bülent Ersoy önceki akşam Çeşme'de konser verdi. Açıklamalarıyla herkesi şaşkına çeviren Diva hayranlarına müzik şöleni yaşattı. Ünlü sanatçının hayranlarıyla sohbet ederken bir anda 'Çeşme'de evlendim' demesi herkesi sok etti.
Son dönemlerin en çok konuşulan ismi haline gelen Bülent Ersoy, "Hürrem Sultan" stili turuncu saçlarıyla konserden konsere koşuyor.
Önceki akşam Çeşme'de sahne alan Ersoy, 3 saat boyunca aralıksız şarkı söyleyerek hayranlarını coşturdu. Sahneye danslarıyla renk katan Bülent Ersoy, “Ne oldu acaba bana bu gece ayol? Kudurdum galiba ben!” diyerek güldürdü.
Sahnede hayranlarıya uzun süre sohbet eden Ersoy, Çeşme’den ev aldığını da açıkladı.