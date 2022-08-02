Diva'dan Çeşme'ye milyonluk yatırım! Fiyatıyla dudak uçuklatan evi göz kamaştıracak

Önceki akşam Çeşme'de sahne alan Ersoy, 3 saat boyunca aralıksız şarkı söyleyerek hayranlarını coşturdu. Sahneye danslarıyla renk katan Bülent Ersoy, “Ne oldu acaba bana bu gece ayol? Kudurdum galiba ben!” diyerek güldürdü.