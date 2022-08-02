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Sabah yazarından iddia! Erdoğan'ın seçildiği ama AK Parti'nin çoğunluğu yitirdiği yazılım devrede

Sabah yazarından iddia! Erdoğan'ın seçildiği ama AK Parti'nin çoğunluğu yitirdiği yazılım devrede

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, seçimlerle ilgili muhalefetin de üzerinde çalıştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildiği Meclis'te AK Parti gücünün kırıldığı bir planlama olduğunu öne sürdü.

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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Erdoğan'ın seçildiği ama AK Parti'nin parlamento çoğunluğunu yitirdiği bir yazılım da devrede" görüşünü savundu. 

Müderrisoğlu yazısında, "Eldeki değişken veriler, 'asla rehavete kapılmamalı' mesajı veriyor. Bilinen siyasal kurgu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmemesi üzerine kurulu olsa da 'cambaza bak cambaza oyunu' da sürüyor. Yani Erdoğan'ın seçildiği ama AK Parti'nin parlamento çoğunluğunu yitirdiği bir yazılım da devrede! Esasen 15 Temmuz'da da amaçlanan 'Erdoğansız Türkiye' ile 2023'e dönük olarak Erdoğan'ı veya partisini hedef alan arayışların özünde bir fark olmadığı asla unutulmamalı!" düşüncesini dile getirdi. 

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