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ÖSYM duyurdu! Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ÖSYM duyurdu! Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Eylül'de yapılacak 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Ağustos'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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