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Dolar hızla tırmanıyor 18 liraya göz kırptı! Uzmanlar da beklemiyordu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar hızla tırmanıyor 18 liraya göz kırptı! Uzmanlar da beklemiyordu

Dün satıcılı seyreden dolar/TL günü yüzde 0,1 azalışla 17,9022'den tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,95 seviyelerinde işlem görüyor.

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 17.9480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 primle 18,3820'den, sterlin/TL yatay seyirle 21,9230'dan satılıyor.

Şu dakikalarda dolar endeksi yatay seyirle 105,5, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,0240 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini artırdığını belirterek, ABD-Çin gerilimine ilişkin haber akışının da piyasalarda oynaklığa neden olduğunu kaydetti.

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