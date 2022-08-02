Kılıçdaroğlu sürprizi yakın ekibinden bir isim Kübra Par'ı aradı çarpıcı iddia

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 başkanlık seçimlerini kazansa bile CHP genel başkanlığını bırakmayabileceği iddiası gündem oldu. HaberTürk yazarı Kübra Par yazdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık seçimini kazanması halinde genel başkanlık koltuğunu bırakmayacağı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerine aday olması halinde genel başkanlık koltuğuna aday isimler basında yazılıp çizildi.

CHP'den gelen son açıklama kulisleri hareketlendirdi. HaberTürk yazarı Kübra Par, şaşırtan gelişmeyi bugünkü yazısında paylaştı.

Dünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun yerine Oğuz Kaan Salıcı ve Özgür Özel'in adınının öne çıktığını belirten Par, kendisine gelen telefon görüşmesini paylaştı:

"Kimsenin çok güçlenmesini istemez"

Kılıçdaroğlu’nun Salıcı’ya daha yakın olduğunu söylemiştim. O yazı üzerine Kemal Bey’in yakın ekibinden bir isim aradı. Benimle pek hemfikir değildi.

“Kılıçdaroğlu’nun bir prensi yok. Kimsenin çok güçlenmesini istemez. Salıcı da buna dahil” dedi. Ardından çok daha önemli bir bilgi paylaştı:

“Şu anki sistem partili Cumhurbaşkanlığı’nı mümkün kılıyor. Kemal Bey seçilirse 2024’te yapılacak yerel seçimleri de görmeden genel başkanlık koltuğunu bırakmayabilir.”