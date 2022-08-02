BIST 2.676
DOLAR 17,95
EURO 18,38
ALTIN 1.022,33
HABER /  EKONOMİ

THY kabin memuru yaşını yükseltiyor

THY kabin memuru yaşını yükseltiyor

THY, üst limit olarak 30 yaş sınırı konulan kabin memuru yaşını yükseltiyor.

Abone ol

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

THY, üst limit olarak 30 yaş sınırı konulan kabin memuru alımında değişikliğe gidiyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla personel alımına yönelik bilgilere yer verdi.

Bolat, kendisine "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerini kullanan bir kişiye "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" diye cevap verdi.

thy
ÖNCEKİ HABERLER
MSB kahreden haberi duyurdu; 1 askerimiz şehit oldu
MSB kahreden haberi duyurdu; 1 askerimiz şehit oldu
AFAD, AKUT, jandarma ve köylüler seferber olmuştu... Kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
AFAD, AKUT, jandarma ve köylüler seferber olmuştu... Kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
Kredi kartı borçlusu patladı 4 milyon kişi yapılandırma bekliyor
Kredi kartı borçlusu patladı 4 milyon kişi yapılandırma bekliyor
Samsun'da görenleri dehşete düşüren kaza!
Samsun'da görenleri dehşete düşüren kaza!
Türk Hava Yolları'ndan büyük kampanya! 299 liraya bilet...
Türk Hava Yolları'ndan büyük kampanya! 299 liraya bilet...
Adana'da korkunç olay! Merakı yüzünden sağ bacağından oldu
Adana'da korkunç olay! Merakı yüzünden sağ bacağından oldu
1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde büyük saygısızlık: Budistler ayin düzenledi dans etti
1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde büyük saygısızlık: Budistler ayin düzenledi dans etti
Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Sarı torba kaçınılmaz!
Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Sarı torba kaçınılmaz!
Abdullah Gül 'Erdoğan'ın yerinde olsa' ne yapacağını açıkladı
Abdullah Gül 'Erdoğan'ın yerinde olsa' ne yapacağını açıkladı
ABD'de büyük sel felaketi! Çok sayıda ölü var yüzlerce kişi kayıp
ABD'de büyük sel felaketi! Çok sayıda ölü var yüzlerce kişi kayıp