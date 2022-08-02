THY kabin memuru yaşını yükseltiyor

THY, üst limit olarak 30 yaş sınırı konulan kabin memuru yaşını yükseltiyor.Abone ol
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
THY, üst limit olarak 30 yaş sınırı konulan kabin memuru alımında değişikliğe gidiyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla personel alımına yönelik bilgilere yer verdi.
Bolat, kendisine "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerini kullanan bir kişiye "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" diye cevap verdi.