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AFAD, AKUT, jandarma ve köylüler seferber olmuştu... Kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

AFAD, AKUT, jandarma ve köylüler seferber olmuştu... Kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde 3 yaşındaki erkek çocuğu, dün evinin bulunduğu bölgede kayboldu. Küçük çocuk, evinin yaklaşık 1,5 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda sağ bulundu.

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Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki erkek çocuk sağ bulundu.

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde evinin bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki Y.M. için arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından sürdürülen arama çalışmalarında küçük çocuk, evinin yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulundu.

Herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenilen Y.M, ilk müdahalenin ambulansta yapılmasının adından Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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