Böbreğinden çıkan şoke etti! 2 buçuk kilo ağırlığında: 1 ay içinde ölebilirdi

TÜRKİYE'de yaşayan Afganistan uyruklu bir kişinin böbreğinde dev tümör tespit edildi. 15 santim ve 2 buçuk kilo ağırlığındaki tümör, yaklaşık 8 saat süren operasyonla hastanın böbreğinden çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor "Hasta ameliyat olmasaydı 1 aya hayatını kaybederdi" dedi.

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2019 yılında Afganistan'dan Türkiye'ye gelen ve böbreğinde 15 santimlik tümör bulunan Hayrullah Karabağlı, Türkiye'de tedavi edildi. Afganistan'da tedavisine yanıt alamayan Karabağlı, Türkiye'de sağlığına kavuştu.

Böbreğinde yaklaşık 2 buçuk kiloluk tümör bulunan Hayrullah Karabağlı, hastane masraflarını karşılayamadığı için Dünya Doktorlar Derneği'nin desteğiyle tedavi oldu.

15 santim, 2 buçuk kilo

Hastane masrafları 45 bin TL olan ve hayati tehlikesi bulunan Karabağlı'nın ameliyat masrafları dernek tarafından karşılandı. Yaklaşık 7-8 saatlik ameliyat sonucunda 15 santimlik ve 2-2 buçuk kilo ağırlığındaki tümör, Op. Dr. Muman Hatipoğlu'nun uzun uğraşları sonucunda alındı.

"Hastamızın maliyeti bize 2 bin 500 dolar oldu"

Hastanın masraflarının 2 bin 500 dolar olduğunu dile getiren Dünya Doktorlar Derneği Başkanı Hakan Bilgin, "Türkiye'deki programlarımız çerçevesinde ekiplerimiz burada bulunan mültecilerle her gün irtibattalar. Aynı zamanda bu mültecileri temsil eden dernekler var. Afgan dernekler de var. Hastamıza ulaştıktan sonra prosedürleri takip ederek bizim ilk yaptığımız burada bir can tehlikesi vardı ve sağlık durumu çok kötü olduğu için hemen ekiplerimiz İstanbul'da anlaşmalı olarak çalıştığımız hastaneye ulaşıp prosedürleri başlattılar. Ameliyatını yaptırdık. Ulaşabildiğimiz vakalara biz hemen müdahale ediyoruz. Bu hastamızın maliyeti bize 2 bin 500 dolar oldu. Rakamın düşük olmasının sebebi de anlaşmalı olarak çalıştığımız hastanelerin bize yaptıkları yardımlardan dolayı da sadece Dünya Doktorları olarak değil çalıştığımız hastaneler ve sağlık personellerine de teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Hasta ameliyat olmasaydı 1 aya hayatını kaybederdi"

Hayati tehlikesi bulunan Karabağlı'nın ameliyat olmasaydı 1 ay içinde hayatını kaybedebilme ihtimalinin olduğunu söyleyen Op. Dr. Mamun Hatipoğlu, "Dünya Doktorları Derneği aracılığıyla hasta bize geldi. Biz muayenelerini yaptıktan sonra sağ böbreğinde dev bir tümör çıktı. Dernekle irtibata geçtik. Bizim acilen ameliyat yapmamız gerekiyor dedik. Bu ameliyat büyük bir ameliyat ve külfetli bir ameliyattı. Dernek hemen onay verdi çünkü hayati tehlikesi olduğu için hemen onayladılar. 4-5 gün içinde yeniden tahlillerini yaptık ve elindeki tahlillerle her geçen gün yeni tahliller arasında baya bir ilerleme olmuş. Biz dernekteki arkadaşlara da söyledik. Hasta ameliyat olmazsa benim tahminim bir aya kadar ölürdü. Daha sonra ameliyata aldık. Ameliyatı uzun sürdü 7-8 saat kadar. Zor bir ameliyattı. 2 buçuk kilo civarında bir tümör çıkardık. Karaciğere, bağırsaklara, hepsine yapışmıştı tümör. Hepsini tek tek ayırdık. 2 doktorumuz ben ve üroloji doktoru da vardı. Ameliyatımızı bitirdik. Hastanın 5. günü herhangi bir problemi yok. Yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Benim tahminim 15 gün içinde normal yaşamına geri dönebilir. Hastanın şikayetine bakılacak olursa da bu 2 senedir süren bir hastalık. Yaklaşık 2 kiloya yakın bir tümör çıkardık. Hastanın hayati tehlikesi olduğunu söyleyince Dünya Doktorları Derneği hemen onayı verdi. Masrafları karşıladı ve hemen ameliyata aldık “ifadelerini kullandı.

"4 çocuğum yetim kalacaktı"

4 çocuğunun yetim kalmasından korktuğunu belirten Hayrullah Karabağlı, "Afganistan'dayken mide ağrısıyla doktora gittim. Orada tedavim başladı. Doktor 6 ay tedavi görmem gerektiğini söyledi. 6 ay tedavi yaptıramadım. 1-2 ay tedavi yaptırdım hiç bir fayda görmedim. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Dünya Doktorları Derneği, Afganistan dernekleriyle iletişimdeymiş. Oraya başvurdum. 4 çocuğum var. Onlar yetim kalacaklardı. Kim bakacak? Oradaki dernek başkanı yardımcı oldu. Beni buraya gönderdi. Telefonla hastaneyi aradılar. Beni sıraya aldılar. 45 bin TL fiyat verdiler. Benim param yok nereden bulacağım dedim. Dernek yardımcı oldu. Ameliyat masraflarımı karşıladılar. Ameliyat olana kadar çok acılar çektim. Gitmediğim hastane kalmadı. Benim hayatımı kurtardılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok korktum 4 çocuğum yetim kalacak diye" dedi.