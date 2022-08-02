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1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde büyük saygısızlık: Budistler ayin düzenledi dans etti

1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde büyük saygısızlık: Budistler ayin düzenledi dans etti

SURİYE Şam'daki 1300 yıllık geçmişe sahip Emevi Cami'nde Budistler ayin düzenledi. Kendisini "Dada Athman" diye adlandıran ve Budizm'i ülkede yaymaya çalışan kişinin mihraptaki yoga görüntüleri tepki çekerken, Esed rejimine çağrıda bulunuldu.

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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan 1300 yıllık tarihe sahip Emevi Camii, Budist ayinine sahne oldu. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, turuncu kıyafetler giyen bir adam mihrapta yoga yaparken, turuncu kıyafetler giymiş bir kadın camiinin ortasında dans ederken görüntülendi. İslam tarihinde büyük bir öneme sahip olan camide yapılan ritüeller, halkın büyük tepkisini çekti. Suriyeliler, Esad rejiminin, ülkedeki Sünni çoğunluk için dini bir sembol olarak kabul edilen Emevi Camii'ne saygısızlık etmesini kınadı.

Yeni bir tarikat kurmuş

Fotoğraflarda görülen kişinin kendisini "Dada Athman" olarak adlandırdığı ve Suriye'de yeni bir tarikat kurduğu ortaya çıktı. Suriye'nin Suveyda şehrinde yaşayan Athman'ın bir süre Hindistan'da yaşadığı ve ülkesine döndükten sonra Budizm öğretileri içeren tarikatını tanıtmak için şehirleri gezdiği belirtildi. "Kozmik mantralar" adını verdiği ritüelleri Sanskritçe sözlerle uygulayan tarikat üyeleri, ruhu özgürleştirmek adına şarkı söyleyip, dans ettiklerini söylüyorlar.

Rejim izin veriyor

Dada Athman, yogayı ve mezhebinin "kozmik mantra" inançlarını yaymak için çektiği videoları sosyal medya üzerinden paylaşan ve rejim tarafından faaliyetleri kısıtlanmayan bir isim. Suriye'de aktif olarak dini ritüellerini gerçekleştiren Athman, Emevi Camii'ndeki görüntülere gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan fotoğrafları sildi. Ancak Hama, Lazkiye, Tartus ve Süveyda gibi şehirlerdeki ayin fotoğraflarını ve videolarını kaldırmadı.

Caiz değil

Arap din alimleri, bu ritüellerin camilerde uygulanmasının caiz olmadığını duyurdu. Alimler, Allah'ın kendi adının anılmasını emrettiği ibadethanelerde başka dine ait ritüellerin gerçekleştirilmesinin Allah'a şirk koşmak olduğunu belirtti. Sosyal medyadaki tepkiler ise çığ gibi büyüyor. "Ülkeyi İran'a ve Rusya'ya sattıktan sonra şimdi Budistler'e peşkeş çekiyorlar", "Yayılma ve tehlike sandığımızdan daha hızlı. Kafir inançlar camilere, Allah'ın evlerine girmeye başladı" gibi eleştirilerde bulunan aktivistler, Esed rejimine İslami değerlere saygısızlığa bir son vermesi çağrısı yaptı.

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