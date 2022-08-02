BIST 2.656
DOLAR 17,93
EURO 18,44
ALTIN 1.021,46
HABER /  SPOR

Oyundan alınan Ronaldo stadı terketti

Oyundan alınan Ronaldo stadı terketti

Manchester United'dan ayrılmak istediğini gizlemeyen Portekizli yıldız Rayo Vallecano ile oynanan karşılaşmada oyundan alınınca stadı terketti

Abone ol

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, düzenlenen hazırlık karşılaşmasında La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Amad Diallo ve Alvaro Garcia'nın kaydettiği gollerle 1-1 berabere sonuçlanırken, Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket maçın önüne geçti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız, ikinci yarının başında oyundan alındıktan sonra beklenmedik bir harekete imza attı.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında kenara alınınca karşılaşma bitmeden Old Trafford'dan ayrıldı. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan efsane futbolcunun bu hareketi sonrası soru işaretleri de arttı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de
Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de
Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı
Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı
Paraguay'da bir senatörün gölde cesedi bulundu
Paraguay'da bir senatörün gölde cesedi bulundu
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı
PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı
El-Kaide lideri Zevahiri drone saldırısıyla öldürüldü
El-Kaide lideri Zevahiri drone saldırısıyla öldürüldü
Galatasaray Victor Nelsson'a gelen teklifleri reddetti! İşte bonservis bedeli...
Galatasaray Victor Nelsson'a gelen teklifleri reddetti! İşte bonservis bedeli...
Bakan Akar'dan net mesajı: Kıbrıs bizim milli meselemizdir
Bakan Akar'dan net mesajı: Kıbrıs bizim milli meselemizdir
Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı
Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı
İran’daki sel felaketinde ölü sayısı artmaya devam ediyor
İran’daki sel felaketinde ölü sayısı artmaya devam ediyor