Oyundan alınan Ronaldo stadı terketti

Manchester United'dan ayrılmak istediğini gizlemeyen Portekizli yıldız Rayo Vallecano ile oynanan karşılaşmada oyundan alınınca stadı terkettiAbone ol
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, düzenlenen hazırlık karşılaşmasında La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.
Mücadele Amad Diallo ve Alvaro Garcia'nın kaydettiği gollerle 1-1 berabere sonuçlanırken, Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket maçın önüne geçti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız, ikinci yarının başında oyundan alındıktan sonra beklenmedik bir harekete imza attı.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında kenara alınınca karşılaşma bitmeden Old Trafford'dan ayrıldı. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan efsane futbolcunun bu hareketi sonrası soru işaretleri de arttı.