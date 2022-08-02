BIST 2.656
DOLAR 17,90
EURO 18,37
ALTIN 1.019,23
HABER /  MAGAZİN

Demet Akalın'dan tepki çeken hareket! Garsonun kafasından aşağı şampanya döktü

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Sonrasında "Resmen elma suyu vermişsin bana" sözleriyle sitemde bulundu. Akalın'ın bu hareketi sosyal medyanın tepkisini çekti.

Abone ol

Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada olay yarattı.

Kadehi garsonun başından aşağı boşalttı
Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

"Resmen elma suyu vermişsin"
Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

Twitter'da gündem oldu
Twitter'da popçuyla ilgili #yazıklarolsunDemetAkalın hashtagi açıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bu kadar görgüsüz olamayız", "Böyle bir varoşluk olamaz", "Avam kadın", "Sen kimsin böyle bir hareket yapabiliyorsun" gibi yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyada Demet Akalın'a gelen bazı tepkiler...

ÖNCEKİ HABERLER
PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı
PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı
El-Kaide lideri Zevahiri drone saldırısıyla öldürüldü
El-Kaide lideri Zevahiri drone saldırısıyla öldürüldü
Bakan Akar'dan net mesajı: Kıbrıs bizim milli meselemizdir
Bakan Akar'dan net mesajı: Kıbrıs bizim milli meselemizdir
Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı
Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı
İngiliz basınında flaş Tayvan iddiası: Yıl sonuna kadar ziyaret planlanıyor
İngiliz basınında flaş Tayvan iddiası: Yıl sonuna kadar ziyaret planlanıyor
Teknoloji devleri şifresiz girişe geçiyor, Bitronit zaten kullanıyor!
Teknoloji devleri şifresiz girişe geçiyor, Bitronit zaten kullanıyor!
Irak’taki karşılıklı sokak protestoları sona erdi
Irak’taki karşılıklı sokak protestoları sona erdi
ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımı 8.7 milyar dolara ulaştı
ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımı 8.7 milyar dolara ulaştı
Cemevi saldırısında yeni gelişme! 2 kişi daha gözaltına alındı
Cemevi saldırısında yeni gelişme! 2 kişi daha gözaltına alındı
Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan talip var! Trabzonspor'un gözü bu haberde
Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan talip var! Trabzonspor'un gözü bu haberde