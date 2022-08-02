Demet Akalın'dan tepki çeken hareket! Garsonun kafasından aşağı şampanya döktü

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Sonrasında "Resmen elma suyu vermişsin bana" sözleriyle sitemde bulundu. Akalın'ın bu hareketi sosyal medyanın tepkisini çekti.

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Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada olay yarattı.

Kadehi garsonun başından aşağı boşalttı

Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

"Resmen elma suyu vermişsin"

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

Twitter'da gündem oldu

Twitter'da popçuyla ilgili #yazıklarolsunDemetAkalın hashtagi açıldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Bu kadar görgüsüz olamayız", "Böyle bir varoşluk olamaz", "Avam kadın", "Sen kimsin böyle bir hareket yapabiliyorsun" gibi yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyada Demet Akalın'a gelen bazı tepkiler...