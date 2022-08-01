Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan talip var! Trabzonspor'un gözü bu haberde

Yusuf Yazıcı'nın yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Lille'de kadroda düşünülmeyen milli futbolcumuzun İtalyan ekibine transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü. Yusuf Yazıcı transferi Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor.

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Transfer döneminde adı hem Süper Lig'den hem de Avrupa liglerinden birçok kulüple anılan Yusuf Yazıcı için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Yusuf Yazıcı için serie a iddiası

Akşam'da yer alan habere göre; Lille, Yusuf Yazıcı için Serie A ekibi Salernitana ile anlaşmak üzere. Takımın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın takımda düşünmediği Yusuf için transfer görüşmeleri devam ediyor. Domagoj Bradaric transferinden dolayı iyi ilişkiler içinde olan iki kulüp, Yusuf konusunda da uzlaşma sağlarsa transfer gerçekleşecek.

Trabzonspor'un gözü bu haberde

Yusuf Yazıcı transferinin bonservisle mi yoksa kiralık mı olacağı belirtilmezken, şayet bonservisli şekilde transfer gerçekleşirse Trabzonspor da payını alacak. Yusuf'u 17.5 milyon euro ücretle Fransız ekibine satan Karadeniz devi, sözleşmeye eklediği maddeye göre sonraki satıştan %20 pay alacak. Bu sebeple başarılı orta sahanın satışı Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor.

CSKA Moskova'da kendine geldi

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren Yusuf Yazıcı, kısa sürede kendini göstermeyi başarmıştı. Milli futbolcumuz 10 maçta attığı 8 golle yeteneklerini gösterirken, kendisine güvenildiğinde başarılı olabileceğini tekrar hatırlatmıştı. Rus ekibi Ukrayna savaşından dolayı Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alamamıştı.