BIST 2.656
DOLAR 17,91
EURO 18,38
ALTIN 1.017,57
HABER /  GÜNCEL

KYK'da ücretsiz konaklama yaş aralığı genişletildi

KYK'da ücretsiz konaklama yaş aralığı genişletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz tatili boyunca gençlerin gittikleri illerde ücretsiz olarak KYK'da kalabilecekleri uygulamada yaş aralığının 18-30 şeklinde genişletildiğini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı halka sesleniş konuşmasında önemli konulara değindi.

Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunan Erdoğan, gençlere de bir müjde verdi.

Erdoğan, saha önce gençlerin seyahat amaçlı gittikleri illerde KYK yurtlarında kalmaları için hayata geçirilen 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığının gelen talep üzerine genişletildiğini söyledi.

Yaş aralığı 18-30' çıkarıldı
Erdoğan, "Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimize yurtlarımızın kapılarını açtığını daha önce açıklamıştık.

Seyahatsever adını verdiğimiz bu ygulamaya gerçekten çok fazla talep geldi. Gençlerimizin bu imkandan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik." dedi.

KYK
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Çin ve BAE'li 6 şirkete yaptırım!
ABD'den Çin ve BAE'li 6 şirkete yaptırım!
Türkiye'den Irak için 'itidal' çağrısı
Türkiye'den Irak için 'itidal' çağrısı
Zabıta müdürüne silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tuttu, koşarak kaçtı
Zabıta müdürüne silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tuttu, koşarak kaçtı
İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi
İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi
Datça’da ve Bodrum’da 98 göçmen kurtarıldı
Datça’da ve Bodrum’da 98 göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi
Kosova-Sırbistan krizinde son durum: O karar 1 ay ertelendi, barikatlar kaldırıldı
Kosova-Sırbistan krizinde son durum: O karar 1 ay ertelendi, barikatlar kaldırıldı
Çevik Bir hakkında tahliye kararı verildi
Çevik Bir hakkında tahliye kararı verildi
Kablo hırsızları yangın çıkarıp, kaçtı! 30 dönümlük arazi küle döndü
Kablo hırsızları yangın çıkarıp, kaçtı! 30 dönümlük arazi küle döndü
Rusya'dan İngiltere'ye yeni yaptırım: 39 kişi listeye eklendi
Rusya'dan İngiltere'ye yeni yaptırım: 39 kişi listeye eklendi