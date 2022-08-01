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Zabıta müdürüne silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tuttu, koşarak kaçtı

Aydın’ın Didim ilçesinde çöp atmaya gittiği sırada kar maskeli şahsın kurşun yağmuruna tuttuğu zabıta müdürü yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden sabah mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, aracına binmeden önce çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından üzerine 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fettahoğlu’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde olay öncesinde kar maskeli saldırganın bir trafonun yanında beklediği, zabıta müdürünün evinin önünden geçtiği, Hacıfettahoğlu'nun oğlunu araca bindirmesinin ardından çöp konteynırına yürüdüğü esnada saldırganın takip ettiği görüldü. Saldırganın Hacıfettahoğlu'nun çöpünü atmasının ardından silahını çekerek ateş ettiği ve ardından koşarak kaçtığı kameralar tarafından kaydedildi.

Hacıfettahoğlu'nu almaya gelen zabıta görevlilerinin de araçtan inerek zabıta müdürüne doğru yöneldiği görülürken, çevredeki vatandaşların da olay yerine geldiği görüldü.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırıyla ilgili çalışmalarını geniş çaplı sürdürüyor.

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