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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Bulundukları yerde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin 25 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunduğu öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı.

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Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurular 25 Temmuz- 29 Temmuz tarihlerinde alındı.

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden gerçekleşti.

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

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