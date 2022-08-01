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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye özel teşekkür: Minnettarım

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye özel teşekkür: Minnettarım

BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için yaptığı açıklamasında Türkiye'ye özellikle teşekkür ederek "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu Ortak Koordinasyon Merkezi'nin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları sayesinde bugün tahıl taşıyan ilk geminin Ukrayna'dan yola çıktığını belirtti. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan tahıl ihracatının yapılamadığının altını çizen Guterrres, "Şubat'tan bu yana Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk ticari gemi 26 bin 527 ton mısır ile Lübnan'a doğru yola çıktı. Bu, Ukrayna, Rusya ve Türkiye temsilcilerinden oluşan Birleşmiş Milletler himayesindeki Ortak Koordinasyon Merkezi'nin bir başarısıdır" açıklamasında bulundu.

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