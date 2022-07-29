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Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?

Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?

Netflix'in yeni dizisi Zeytin Ağacı görücüye çıktı, 28 Temmuz'da yayınlanmaya başladı. 3 kız arkadaşın Ayvalık'a gitmesini ve hayatlarının bir anda değişmesini konu alan Zeytin Ağacı dizisinin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Murat Boz ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerin başrolünde olduğu Zeytin Ağacı 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor. Peki Zeytin Ağacı nerede çekiliyor, konusu ne?

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Netflix'te büyük merakla beklenen Zeytin Ağacı dizisi yayın hayatına başladı. Dizinin kadrosunda ünlü isimler bulunuyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Zeytin Ağacı dizisinin oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yilmaz, Murat Boz, Fırat Tanış gibi isimler bulunuyor. Peki, Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? 1. sezonu ile ekrana gelen Zeytin Ağacı 8 bölümden oluşuyor. 

Zeytin Ağacı dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Zeytin Ağacı dizisinin oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yilmaz, Murat Boz, Fırat Tanış gibi isimler bulunuyor.

Zeytin Ağacı dizisi konusu: Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla..  Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.

Ada, Sevgi’nin Ayvalık’ta alternatif bir terapiye katılma isteğine gönülsüzce razı olunca üç kız arkadaş yola koyulur. Ada hiç ummadığı biriyle karşılaşır ve eski yaralar depreşir.

Kızlar, Zaman Bey'in seansına katılır. Ada şüpheci davranırken, Leyla’nın boğulma korkusunun nedeni anlaşılır. Ada, İstanbul’da hem sevindirici hem üzücü haberler alır.

Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları: Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yilmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Füsun Demirel, Umut Kurt yer alıyor.

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