Doya Doya Moda Tina Özdemir kimdir, kaç yaşında, kardeşinin hastalığı nedir?

TV8 ekranlarının en çok izlenen moda yarışması Doya Doya Moda başladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Tina Özdemir oldu. Hem kıyafet seçimi hem de jüri ile girdiği polemiklerle ilk günden dikkatleri çeken Doya Doya Moda Tina Özdemir kimdir, kaç yaşında?

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TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Doya Doya Moda TV8 ekranlarında başladı. Daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışmanın yarışmacıları da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle ilk bölümden dikkatleri üzerine çeken Tina Özdemir kimdir, Doya Doya Moda Tina Özdemir kaç yaşında, instagram hesabı nedir?

Doya Doya Moda Tina kimdir:

Aslen Azerbaycanlı olan yarışmacı Tina Özdemir, 4 Mart 1996 yılında dünyaya geldi.

Daha önce modellik yapan Tin Özdemir, İran'da da 6 sene kürek çekti.

4 senedir İstanbul'da yaşayan yarışmacı, 3 yıldır Berkan Özdemir ile evlidir.

24 yaşındaki kardeşinin çok hasta olduğunu söyleyen Tina, gözyaşları içinde pankreasının tamamen bittiğini ve nakil beklediğini söyledi.