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Meclis toplanamadı! CHP'nin çağrısı sonuç vermedi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki!

Meclis toplanamadı! CHP'nin çağrısı sonuç vermedi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki!

CHP'nin çağrısıyla vekillerin geldiği Meclis Genel Kurulu 200 vekil sayısına ulaşamadığı için toplanamadı. AK Parti, MHP, BBP ve MHP katılmayacaklarını açıklamıştı. CHP ve İYİ Partili vekillerle toplantı yeter sayısı oluşmadığı için görüşme ertelendi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM'de yapılan yoklamada Genel Kurul'un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

TBMM'de gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 1 Ekim Cumartesi gününe toplantı ertelendi. AK Parti, MHP, BBP, ve HDP vekilleri katılım göstermedi. CHP ve İYİ Partili vekillerin toplam sayıları genel kurul için yeterlilik göstermeyince Meclis toplanamadı.

CHP, 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Meclis'te toplantı için bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının yeterli sayıya ulaşamaması sonrası ayrılırken yaptığı açıklamasında "Bu saatten sonra sağlıkçılara karşı şiddet eylemi yapılırsa bunun sorumlusu AK Parti ve MHP'dir." dedi.

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