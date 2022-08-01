BIST 2.639
DOLAR 17,93
EURO 18,37
ALTIN 1.020,68
HABER /  GÜNCEL

Doya Doya Moda Banu Teker hangi programlara katıldı, Kim Milyoner Olmak İster'deki hali

Doya Doya Moda Banu Teker hangi programlara katıldı, Kim Milyoner Olmak İster'deki hali

TV8 ekranlarının en çok izlenen moda yarışması Doya Doya Moda başladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Banu Teker oldu. Hem kıyafet seçimi hem de jüri ile girdiği polemiklerle ilk günden dikkatleri çeken Doya Doya Moda Banu Teker kimdir, kaç yaşında?

Abone ol

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Doya Doya Moda TV8 ekranlarında başladı. Daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışmanın yarışmacıları da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle ilk bölümden dikkatleri üzerine çeken Banu Teker kimdir, Doya Doya Moda Banu Teker kaç yaşında, instagram hesabı nedir?

Banu Teker kimdir, kaç yaşında, nereli?

4 Haziran 2000 yılında dünyaya gelen Banu Teker Almanya Berlin'de doğdu.

Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım öğrencisi olan Teker, daha önce Kim Milyoner Olmak İster ve Çarkıfelek yarışmalarında da boy gösterdi.

Doya Doya Moda Banu hangi programlara katıldı?

Banu Teker, ''Ben moda olmadan Yemek yiyemem, su içemem. Hatta nefes bile alamam. Issız bir adada kaybolmuş gibi hissederim. Bu zamana kadar ailemin, arkadaşlarımın ve çevremin prensesiydim. Buraya geldim. Doya Doya Moda'nın ve Türkiye'nin prensesi olacağım. Kızlara sesleniyorum buradan: Yanınızda bir prenses olduğunu hiçbir zaman unutmayan ona göre davranın.'' ifadelerini kullandı.

Yarışmacı daha önce Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı ve Kuaförüm Sensin'de Dilek ile Aytekin'in modeli olarak birincilik mücadelesi verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kafilesi! Yeni stoperler kadroda mı?
Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kafilesi! Yeni stoperler kadroda mı?
Teknoloji devleri şifresiz girişe geçiyor, Bitronit zaten kullanıyor!
Teknoloji devleri şifresiz girişe geçiyor, Bitronit zaten kullanıyor!
Fatih Altaylı aşılarla ilgili o iddiayı yazdı! Vakalar bu yüzden mi patladı?
Fatih Altaylı aşılarla ilgili o iddiayı yazdı! Vakalar bu yüzden mi patladı?
Kuyumcu tokatlayan Macar çifte başka dükkanda şok! Para teklifi kurtarmadı
Kuyumcu tokatlayan Macar çifte başka dükkanda şok! Para teklifi kurtarmadı
İlyas Salman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler: Mahkemeye gideceğimi biliyorum ama...
İlyas Salman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler: Mahkemeye gideceğimi biliyorum ama...
Avrupa Birliği Ukrayna'ya 1 milyar avro gönderdi
Avrupa Birliği Ukrayna'ya 1 milyar avro gönderdi
Türkiye'de 'Kiralık katil' hizmeti veren internet sitesi açıldı! Fiyatlandırma detayı şoke etti
Türkiye'de 'Kiralık katil' hizmeti veren internet sitesi açıldı! Fiyatlandırma detayı şoke etti
Abdurrahman Dilipak İstanbul depremiyle ilgili korkutucu detayları yazdı: Siyasilerin gündeminde değil
Abdurrahman Dilipak İstanbul depremiyle ilgili korkutucu detayları yazdı: Siyasilerin gündeminde değil
Doya Doya Moda Selen Özcan kimdir, kaç yaşında? Selen Özcan instagram hesabı nedir?
Doya Doya Moda Selen Özcan kimdir, kaç yaşında? Selen Özcan instagram hesabı nedir?
Çanakkale'de orman yangını çıktı! Rüzgar kötü etkiliyor ekipler bölgede
Çanakkale'de orman yangını çıktı! Rüzgar kötü etkiliyor ekipler bölgede