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Fatih Altaylı aşılarla ilgili o iddiayı yazdı! Vakalar bu yüzden mi patladı?

Fatih Altaylı aşılarla ilgili o iddiayı yazdı! Vakalar bu yüzden mi patladı?

Koronavirüs vaka patlaması sonrası uzmanlardan eksik hatırlatma dozlarının yaptırılması çağrısı yapılmıştı. Türkiye’nin elindeki Biontech’in mRNA aşılarının büyük bölümünün son kullanım tarihlerinin dolduğunu yazan gazeteci Fatih Altaylı, Biontech'ten açıklama yapmasını istedi.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Yazımı bugün acilen yazmamın nedeni 'Aşıların tarihi geçti mi?' sorusu. Çok açık söyleyeyim. Türkiye’nin elindeki Biontech’in mRNA aşısı Comirnaty aşılarının büyük bölümünün son kullanım süresi Temmuz ayı itibarıyla dolmuş vaziyette" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, "Aşı olmaya giderseniz, son kullanım tarihini kontrol ettiğinizde büyük ihtimalle 22 Temmuz günü son kullanım süresinin dolduğunu görebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarına bu aşıların bir süre daha uygulanabileceğini bildirdi.

Kullanılabilir mi? Genel bir kabul olarak, pek çok ilacın ve aşının tedbiren erken bir zamana yazılmış son kullanma tarihlerinden sonra da kullanılabildiği biliniyor. Bazı özel ilaçlar hariç pek çok ilaç son kullanma tarihinden sonra da etkisini uzunca bir süre gösterebiliyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın eldeki ilaçları bir süre daha kullanma isteği kabul edilebilir gibi görünmekle beraber aslında üretici Pfizer/Biontech’in bununla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor. Aşılar işe yarıyor mu sorusunun yanıtını ise tüm dünya merak ediyor" düşüncesini dile getirdi.
Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Aşıların, özellikle de mRNA aşılarının Omicron’a kadar işe yaradığı en azından hastalığı hafif atlatmayı sağladığı konusunda oluşmuş bir konsensüs vardı. Ancak şu anda Omicron’un alt varyantlarına karşı eski aşıların ne derece etkili olduğu giderek bir bilinmezlik olmaktan çıkmaya başladı. Omciron’un alt varyantları BA.1, BA.2, BA.4 ve BA.5 30 değişik mutasyon içeriyor. Ve son veriler Biontech’in BNT162b2 mRNA ve Moderna’nın mRNA-1273 aşılarının bu yeni varyantlar karşısında çok da etkili olmadığını gösteriyor. Küçük ve genel olarak sağlık çalışanı gruplar arasında yapılan araştırmalara dayanan bu veriler ciddi yayınlarda yer aldı. Ve bu iki aşıda da “Yenilemeler” yapılması gerektiği artık aşikar. Çok da bilimsel detaya girmeden sorunun yanıtı şu. Mevcut aşı, egemen virüs haline gelen yeni varyantlara karşı pek de etkili değil. Üretici firmaların, yeni varyantlara karşı, bunlara karşı da koruyuculuk içeren yeni aşılar üretmesi şart. Bu arada Türkiye’de tarihi geçmiş aşıların kullanımı tamamlandıktan sonra yeni parti aşı gelecek mi ya da eğer yeni varyantlara karşı etkili mRNA aşıları geliştirilirse Türkiye bunlardan edinecek mi sorusunun yanıtını ancak Sağlık Bakanlığı verebilir. Hakkında hiçbir saygın yayında bilgi verilmeyen ve son derece yetersiz denek sayısı ile ortaya atılmış olan yerli aşı Turkovac’ın bu yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığını sormayın. Beni de güldürmeyin."

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