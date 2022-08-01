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Müge Anlı yeni sezon 2022 ne zaman başlayacak yeni sezon tarihi belli mi?

Müge Anlı yeni sezon 2022 ne zaman başlayacak yeni sezon tarihi belli mi?

ATV'nin en çok seyredilen yaşam programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi ne zaman araştırmaları başladı. Babası İhsan Anlı'nın ölümü ile gündeme geşen Müge Anlı'nın yeni sezon programının eylül ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.Henüz net bir tarih yok.

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Müge Anlı yeni sezon ne zaman: Faili bilinmeyen olayların çözüldüğü, kayıpların bulunduğu ve birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Yeni sezonu heyecan içinde bekleyen izleyiciler Her sabah saat 10.00'da yayınlanan programın yeni sezon tarihine ilişkin aramalar yapıyor. Peki, "Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

Müge Anlı yeni sezon ne zaman: 24 Haziran 2022 tarihinde bir sezonu daha başarıyla bitiren Gazeteci Müge Anlı, sezon finali ardından ekibi ile birlikte geride bıraktıkları sezonda büyük başarı elde ettiklerini belirtti. Beklenen yeni sezon için kesin tarih verilmedi. Ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçen senelerde Eylül ayında başlamıştı.

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