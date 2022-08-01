Alman otomobil devi Mercedes-Benz binlerce aracını geri çağırdı! Şok karar
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, frenlerde sorun olması nedeniyle; Rusya'da 2004-2014 yılları arasında satılan 38 bin 252 aracı geri çağırdığını duyurdu.Abone ol
Rusya Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu'ndan (Rosstandart) yapılan açıklamada, Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in, frenlerde sorun olması nedeniyle; Rusya'da 2004-2014 yılları arasında satılan 38 bin 252 aracı geri çağırdığı duyuruldu.
Rosstandart yaptığı açıklamada; geri çağrılan araçların onarımının ücretsiz yapılacağını kaydederek, onarım çalışmaları için otomobili en yakın bayiye teslim edebileceklerini belirtti.
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