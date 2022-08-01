BIST 2.643
DOLAR 17,92
EURO 18,34
ALTIN 1.021,71
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Alman otomobil devi Mercedes-Benz binlerce aracını geri çağırdı! Şok karar

Alman otomobil devi Mercedes-Benz binlerce aracını geri çağırdı! Şok karar

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, frenlerde sorun olması nedeniyle; Rusya'da 2004-2014 yılları arasında satılan 38 bin 252 aracı geri çağırdığını duyurdu.

Abone ol

Rusya Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu'ndan (Rosstandart) yapılan açıklamada, Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in, frenlerde sorun olması nedeniyle; Rusya'da 2004-2014 yılları arasında satılan 38 bin 252 aracı geri çağırdığı duyuruldu.

Rosstandart yaptığı açıklamada; geri çağrılan araçların onarımının ücretsiz yapılacağını kaydederek, onarım çalışmaları için otomobili en yakın bayiye teslim edebileceklerini belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşitme engelliler için devrim gibi icat! Konuşmaları yazıya çeviriyor...
Foto Galeri İşitme engelliler için devrim gibi icat! Konuşmaları yazıya çeviriyor... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmit'te CHP'li başkan pankart astırdı AK Parti'den başkanın yeğeni ile cevap geldi
İzmit'te CHP'li başkan pankart astırdı AK Parti'den başkanın yeğeni ile cevap geldi
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı MEB 2022-2023 eğitim yılı takvimi
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı MEB 2022-2023 eğitim yılı takvimi
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a şampiyonlar ligi elemesinde görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a şampiyonlar ligi elemesinde görev
Şanlıurfa'da yaşandı! Ekipler 14 yaşındaki Mahmut için seferber oldu
Şanlıurfa'da yaşandı! Ekipler 14 yaşındaki Mahmut için seferber oldu
MB Başkanı Kavcıoğlu 'Hepinizin listesi elimizde' dedi ortalık karıştı Külünk'ten olay paylaşım
MB Başkanı Kavcıoğlu 'Hepinizin listesi elimizde' dedi ortalık karıştı Külünk'ten olay paylaşım
Adana'da uykudayken öldürülen kadının babası anlattı! Kızıyla en son konuşması...
Adana'da uykudayken öldürülen kadının babası anlattı! Kızıyla en son konuşması...
İşveren işçiyi zorla yıllık izne çıkarabilir mi? Çalışanın yıllık izin hakkı
İşveren işçiyi zorla yıllık izne çıkarabilir mi? Çalışanın yıllık izin hakkı
Van'da deprem AFAD'dan açıklama
Van'da deprem AFAD'dan açıklama
Tatile memleketi Manavgat'a giden genç öğretmenin hazin ölümü
Tatile memleketi Manavgat'a giden genç öğretmenin hazin ölümü
İstanbul’un enflasyonunda 24 yıllık rekor! 1998’den beri en yüksek seviyesinde
İstanbul’un enflasyonunda 24 yıllık rekor! 1998’den beri en yüksek seviyesinde