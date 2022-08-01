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Şanlıurfa'da yaşandı! Ekipler 14 yaşındaki Mahmut için seferber oldu

Şanlıurfa'da yaşandı! Ekipler 14 yaşındaki Mahmut için seferber oldu

 ŞANLIURFA'da koyunlarını otlatırken sulama kanalına düşen 14 yaşındaki Mahmut kayboldu. Ekiplerin çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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Haliliye ilçesi kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde koyunlarını otlatırken dengesini kaybederek dün sulama kanalına düşen Mahmut Davizan'ı (14) arama çalışmaları bölgede devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri olay yerinden itibaren yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda arama çalışması yapıyor.

Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden arama çalışması sürüyor.

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