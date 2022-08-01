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MB Başkanı Kavcıoğlu 'Hepinizin listesi elimizde' dedi ortalık karıştı Külünk'ten olay paylaşım

MB Başkanı Kavcıoğlu 'Hepinizin listesi elimizde' dedi ortalık karıştı Külünk'ten olay paylaşım

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik "Ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde" açıklamasının suç duyurusu niteliğinde olduğu, şirket bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısını yaptı.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun İstanbul'da sanayicilerle buluştuğu bir toplantıda Bazı kesimlerin şubat ayından itibaren kredileri kullanıp döviz stokladığını söylemesi gündeme bomba gibi düştü.

Kavcıoğlu, ayrıca "Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyanlara krediyi vermeyeceğiz." dedi.

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, kredilerle döviz stokladığı iddia edilen bazı sanayicilerin tespit edilmesini isteyerek isim vermeden savcıları göreve çağırdı. 

Eximbank kredilerini döviz stokçuluğu için kullanan şirketler kimlerdir?
Külünk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları bir suç duyurusu niteliğindedir. Bu açıklamaların bir an önce soruşturulması ve ülke kaynaklarını gasp eden 20 şirketin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. İthalat ile alakasız kasasında fazla döviz bulunduran ve bununla yetinmeyip dış ticareti desteklemek adına verilen Eximbank kredilerini döviz stokçuluğu için kullanan şirketler kimlerdir? 90 milyar doları olduğu halde 15 milyar dolar kredi kullananlar kimlerdir?" diye sordu. 

"Gerçekler ortaya çıkarılıp hesabı sorulmalıdır"
Külünk şu ifadeleri kullandı:  "Katma değer üretmeyen bir de üstüne devletin uygun finansman kaynaklarını yeterli dövizleri olduğu halde döviz stokçuluğu için heba edenler bunun hesabını hem millete hem devlete vermek zorundadır. Pandemi ve savaş gibi iki büyük küresel sorunla mücadele ederken Devlete ve Millete ihanet derecesinde hareket eden şirketlere karşı derhal mali inceleme ve  hukuki süreç başlatılmalıdır.Devlet küresel ekonomik sıkıntıları aşmak için millet adına fedakarlık yaparken ülke kaynaklarını talan edenlerin durumu savaşta saf değiştirenlerin durumu gibidir. İddialar ve açıklamalar vahimdir. Gerçekler ortaya çıkarılıp hesabı sorulmalıdır."

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