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Adana'da iki çocuk annesi kadın balkonda uyurken öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da iki çocuk annesi kadın balkonda uyurken öldürüldü

Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçakla öldüren dini nikahlı kocası gözaltına alındı.

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Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki iki katlı evde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan biri bebek iki çocuğun yanındaki anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli R.Ü, dini nikahlı karısı Melek Yıldırım'ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu.

Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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