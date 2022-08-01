BIST 2.640
DOLAR 17,95
EURO 18,43
ALTIN 1.019,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı! Evinden çıktı kanlar içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı! Evinden çıktı kanlar içinde kaldı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu tedavi altına alındı.

Abone ol

Yeni Mahalle'deki evinden sabah saatlerinde işe gitmek için çıkan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na, maskeli kişi tarafından tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralanan Hacıfettahoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hacıfettahoğlu, yaklaşık 2 yıl önce pazar yerinde bir seyyar satıcı tarafından bıçakla yaralanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu nasıl iş! Marketler tarladaki ürünü yüzde 766 zamlı satıyor elma, marul, fasülye, mercimek farkına bakın
Bu nasıl iş! Marketler tarladaki ürünü yüzde 766 zamlı satıyor elma, marul, fasülye, mercimek farkına bakın
Engelli aylıkları ağustos ayı ödemesi ne zaman yatar, kaç para yatacak?
Engelli aylıkları ağustos ayı ödemesi ne zaman yatar, kaç para yatacak?
OHAL düzenlemelerinden ikisi bugün resmen bitti
OHAL düzenlemelerinden ikisi bugün resmen bitti
Çin'in en azılı canavar seri katili: 67 cinayet 23 tecavüz...
Çin'in en azılı canavar seri katili: 67 cinayet 23 tecavüz...
Üniversite tercihinde barınma telaşı başladı imkanı olan bazı veliler fırsatı kaçırmadı
Üniversite tercihinde barınma telaşı başladı imkanı olan bazı veliler fırsatı kaçırmadı
Fenerbahçe, Gökhan Akkan'ı kadroya katıyor
Fenerbahçe, Gökhan Akkan'ı kadroya katıyor
2023 Türkiye seçiminde ilk kez oy kullanacak Z kuşağı kime oy verir! ORC'nin anketi ibretlik
2023 Türkiye seçiminde ilk kez oy kullanacak Z kuşağı kime oy verir! ORC'nin anketi ibretlik
2022 il dışı tayin sonuçları sorgulama 2022 mazete bağlı yer değiştirme takvimi
2022 il dışı tayin sonuçları sorgulama 2022 mazete bağlı yer değiştirme takvimi
Abdülhamid Han denize açıldı, Yunan ordusu teyakkuza geçti! Türkiye'ye yaptırım tehdidi
Abdülhamid Han denize açıldı, Yunan ordusu teyakkuza geçti! Türkiye'ye yaptırım tehdidi
Metropoll anketi inanılmaz! Erdoğan'a rakip olan seçilirmiş Mansur Yavaş, Ali Babacan, Meral Akşener...
Metropoll anketi inanılmaz! Erdoğan'a rakip olan seçilirmiş Mansur Yavaş, Ali Babacan, Meral Akşener...