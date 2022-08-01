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Çin'in en azılı canavar seri katili: 67 cinayet 23 tecavüz...

Çin'in en azılı canavar seri katili: 67 cinayet 23 tecavüz...

ÇİN'de 'canavar katil' olarak bilinen Yang Xinhai, 67 cinayet ve 23 tecavüzden suçlu bulundu. Azılı katil çoğu zaman öldürdüğü kişinin tüm ailesini katlediyordu.

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Çin'in en azılı seri katili Yang Xinhai, 54 yıl önce, 29 Temmuz'da dünyaya geldi. 36 yaşında öldüğünde ise 'Canavar Katil' olarak anılıyordu. Yang'ın öldürme tutkusu 1999 yılında başlamış olsa da, hayatındaki dönüm noktası daha erken bir döneme dayanıyor.

Sevgilisi duyunca onu terk etti

Yang, hem 1988'de hem de 1991'de hırsızlık suçundan çalışma kampına göndermişti. 1996 yılında ise tecavüze teşebbüsten yeniden hapsedildi. Daha sonraki raporlar ise korkunç cinayet ve tecavüz suçlarını, yaşadığı ayrılıktan sonra işlediğini iddia ediliyor. 1999 yılında, hapishaneden çıkmasının ardından, Yang'ın kız arkadaşının, hırsızlık ve tecavüz teşebbüsü suçlarını öğrendiği ve onu terk ettiği iddia ediliyor.

Bu ayrılığın sonrasındaki 4 yıl ise toplumdan intikam alma arzusundan kaynaklandığı düşünülüyor.

China Underground'a göre, Yang, "Çok zeki ama içine kapanık ve sosyopatik bir genç adam" olarak tanımlandı.

"Hayatta kalan kimseyi bırakmadı"

1999 ve 2003 yılları arasında Yang, hepsi aynı tarza sahip 67 cinayet ve 23 tecavüz suçu işledi.

Guangzhou Daily gazetesi tutuklanmasının ardından "Yöntemleri son derece acımasızdı. Hayatta kalan kimseyi bırakmadı ve birkaç aileden fazlası onun eliyle yok edildi" dedi.

Yang geceleri, genellikle çiftçi olan ailelerin evlerine gizlice girip çeşitli silahlarla herkesi öldürüyordu. Ayrıca cinsel saldırıda bulunuyordu.

Çin'in dört eyaletindeki yetkililer tarafından aranan Yang, Kasım 2003'te tutuklandı. Bu ise tamamen kazara oldu. Polis, Hebei eyaletinin Cangzhou şehrinde rutin devriye sırasında şüpheli davrandığını fark etti. Kimlik kontrolünde ise kim olduğu ortaya çıktı.

Polis memurlarından biri, olay hakkında, "Departmandaki herkes bunu duydu. Etkisi çok büyük. Birkaç şehri etkiliyor. Ülkenin kuruluşundan bu yana en büyük cinayet davası olabilir" dedi.

Kan donduran sözler

Yang gözaltındayken "İnsanları öldürme arzum vardı. Bu beni daha fazla öldürmeye teşvik etti. Yaşamayı hak edip etmemeleri umurumda değil. Bu beni ilgilendirmez. Toplumun bir parçası olmak gibi bir arzum yok. Toplum beni ilgilendirmez" dedi.

Suçlarını itiraf eden Yang, 14 Şubat 2004'te kurşuna dizilerek idam edildi.

Yıllar sonra yeniden gündeme geldi

Yang, ölümünden yıllar sonra bile ülkede ses getiriyor. İngiliz basının yaşananları gündeme getirmesiyle olay yeniden konuşulmaya başlandı. Bazı uzmanlar bu seri cinayetlerin Çin tarihindeki en büyük cinayet davası olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Posta

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