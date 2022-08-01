BIST 2.631
DOLAR 17,95
EURO 18,38
ALTIN 1.017,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta dehşet! Tırdan boşalan üç dev boru arkadan gelen araca saplandı

Zonguldak'ta dehşet! Tırdan boşalan üç dev boru arkadan gelen araca saplandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde tırdan düşen ve her biri bir ton ağırlığındaki üç doğal gaz borusu arkadan seyreden otomobile adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçtaki bir kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Filyos beldesi Sefercik rampasında meydana geldi.

Doğal gaz borularını taşıyan H.Ü. hakimiyetindeki tırından boşalan borular arkadan gelen Ç.B. ‘nin kullandığı 34 YL 4651 plakalı aracın üzerine ok gibi saplandı. Her biri bir ton ağırlığındaki üç ton boru otomobili hurdaya çevirdi.

Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve Jandarma arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan D.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri boruları yoldan kaldırarak kapanan trafiği tekrar açtı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da akılalmaz olay! İranlı iş adamı karısının kıyafetlerini işçisine giydirip...
İstanbul'da akılalmaz olay! İranlı iş adamı karısının kıyafetlerini işçisine giydirip...
Fransa'da Süper Kupa'nın 11. kez sahibi oldu yıldızlar sahne aldı PSG coştu
Fransa'da Süper Kupa'nın 11. kez sahibi oldu yıldızlar sahne aldı PSG coştu
DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili yeni gelişme! Karar TBMM'ye gönderildi
DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili yeni gelişme! Karar TBMM'ye gönderildi
MİT'ten PKK'ya operasyon Erhan Arman etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya operasyon Erhan Arman etkisiz hale getirildi
Ferrero çikolata fabrikasında sıkıntı büyük! Bakteri yüzünden çikolata satılamıyor
Ferrero çikolata fabrikasında sıkıntı büyük! Bakteri yüzünden çikolata satılamıyor
Eve dönmeyince kayıp ihbarı yaptı! Milas'ta muhtarın oğlu korkunç halde bulundu
Eve dönmeyince kayıp ihbarı yaptı! Milas'ta muhtarın oğlu korkunç halde bulundu
Deniz Şeremetli kimdir, kaç yaşında Ecem Uzun eşi ne iş yapıyor?
Deniz Şeremetli kimdir, kaç yaşında Ecem Uzun eşi ne iş yapıyor?
Fatih Erbakan partisinin anketlerdeki oy oranını açıkladı
Fatih Erbakan partisinin anketlerdeki oy oranını açıkladı
Alışveriş merkezleri 2019 cirolarını yakalayamadı
Alışveriş merkezleri 2019 cirolarını yakalayamadı
Ecem Uzun kiminle evlendi eşi Deniz Şeremetli kimdir, ne iş yapar?
Ecem Uzun kiminle evlendi eşi Deniz Şeremetli kimdir, ne iş yapar?