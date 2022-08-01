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Fatih Erbakan partisinin anketlerdeki oy oranını açıkladı

Fatih Erbakan partisinin anketlerdeki oy oranını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında partisinin yapılan anketlerdeki oy oranını açıkladı. Erbakan anketlerde partisinin yüzde 9,5 ve 10,5 arası sonuçlara ulaştığını açıkladı. Erbakan; İstanbul'da, Doğu Anadolu ve Güney Doğu'daki 15 ilde ve Türkiye genelinde yapılan 3 farklı anketi incelediğini belirterek "Yüzde 9 ile 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok." dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir televizyon programına katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nin baraj problemi olmadığını vurgulayan Erbakan, “Bizim akademisyenler gözetiminde yaptırdığımız ankette yüzde 9,5 ve 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok. Seçime kadar da 500 bin üyeye hızla ulaşacağız ve bunu ispat etmiş olacağız.

Mecliste yer alan ve anketlerde yüzde 20 gösterilen partiler kadar üye sayımız olmuş olacak ve dolayısıyla bizim de baraj problemimiz olmadığı görülecektir. Diğer anketler bizi yüzde üç gösteriyorlar en fazla çünkü anket için ararken seçeneklerde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar, Yeniden Refah Partisi diyeni kararsızlara ekliyorlar.” şeklinde konuştu.

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