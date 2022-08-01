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Bankacıdan 4 milyonluk akılalmaz vurgun! Araba alıp bahis oynamış

Bankacıdan 4 milyonluk akılalmaz vurgun! Araba alıp bahis oynamış

Özel bir bankanın satış yöneticisi, müşterilerin hesaplarındaki telefon bilgisini değiştirerek 4 milyon 335 bin lirayı zimmetine geçirdi. Vurgun parasıyla ise araba alıp, bahis oynadı.

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İstanbul Şişli'de özel bir bankada satış yöneticisi olarak çalışan Onur S. (40), müşterilerin banka hesap bilgilerini değiştirerek vurgun yaptı. Vurgun banka müfettişlerinin incelemesi sırasında ortaya çıktı.

Bankadaki bazı yabancı müşterilerin hesaplarında usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda, satış yöneticisi Onur S.'nin müşterilerin hesaplarına girebilmek ve hesaplarından para transferi yapabilmek için hesaplarındaki kayıtlı olan telefon numaralarını değiştirdiği saptandı.

Hesaplarını boşalttı

Onur S.'nin sistemden bu durumu düzenlemek için müşterilerin imzasını taklit ederek değişiklik talep formu oluşturdu ve müşterilerin imzalarını taklit ederek formları bankaya sundu.

Birden fazla müşterinin telefon numarası bilgilerini kendi bilgileriyle değiştirdiği tespit edilen yöneticinin, yabancı müşterilerin hesaplarına internet şube kanalıyla girerek ulaştığı ortaya çıktı.

Araba alıp bahis oynamış

İlk yapılan tespitte yarım milyon liranın Onur S.'nin başka bir bankadaki hesabına havale edilerek araç alımı gerçekleştirdiği, bir başka müşterinin hesabından çektiği 203 bin dolar (3 milyon 635 bin lira) ile iddia oynayarak çeşitli sayıda kupon için ödeme yaptığı ve diğer yarım milyon liralık çekimi ise uhdesinde tuttuğu ortaya çıktı..

Müfettişlerin belirlediği bu durum sonrası tutulan tutanak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi. Onur S.'nin başka bankalardaki birden fazla yatırım ve kredi hesabına el konulması istenirken bankanın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sabah

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