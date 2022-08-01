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Babacan'dan hükümete çağrı: Yarın mesai başlar başlamaz yapın!

Babacan'dan hükümete çağrı: Yarın mesai başlar başlamaz yapın!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye’nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok” açıklamasını yaptı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, dün partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı binasının açılışı sırasında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Babacan, reeskont kredilerinin serbest bırakılması gerektiğini belirten konuşmasını; “Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye’nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok” notuyla paylaştı.

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