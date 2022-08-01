Kosova'da kriz 1 ay ertelendi kararı Kosova hükümeti duyurdu Vucic'ten yeni açıklama

Kosova Hükümeti, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay erteledi.

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Kosova hükümetinden yapılan açıklamada, yarın hayata geçirilmesi planlanan Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğun 1 Eylül'e kadar ertelediği ifade edildi.

Hükümetin, Kosovalı Sırpların bu akşam sınır geçişlerini kapatma eylemini kınadığına işaret edilen açıklamada, bunların Sırbistan'ın başkenti Belgrad tarafından hazırlandığı ileri sürüldü.

Vucic: "Umarım iyi haberler alacağız ve bu durum yarın çözülecek"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ve Kosova'daki NATO Gücü (KFOR) komutanıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vucic, Kosova ile önümüzdeki dönemde bir çözüm yolu bulmayı ümit ettiklerini belirterek, "Umarım iyi haberler alacağız ve bu durum yarın çözülecek." dedi.

Vucic, önümüzdeki haftalar ve ayların oldukça zor bir siyasi mücadeleyle geçeceğine işaret ederek, "Kendilerine hakim olanlara, özellikle de Kosovalı Sırplara teşekkür ediyorum. Teslim olmayacağımızı ve Sırbistan'ın kazanacağını bir kez daha tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar bu akşam Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı.

Kimse yaralanmadı

Kosova'da siren sesleri de duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiği ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Bu arada, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliğinin (AB) ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, bu akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğradı.

NATO'nun Kosova Gücü: Gerekirse müdahaleye hazırız

NATO’nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova’nun kuzey bölgelerinde durumun “gergin” olduğunu ve “istikrarın tehlikeye girmesi halinde müdahale etmeye hazır olduğunu” açıkladı:

“NATO liderliğindeki KFOR misyonu yakından izliyor ve 1999 tarihli BM Güvenlik Konseyi Kararı 1244’ten gelen görevi uyarınca istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır.”

Açıklamada, NATO’nun Priştine ve Belgrad arasındaki normalleşme sürecini desteklediği kaydedildi ve taraflara müzakerelere devam etme çağrısı da yapıldı.