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Burdur'daki orman yangı devam ediyor! Gece görüşlü helikopterler devrede

BURDUR''un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için 4 gece görüşlü helikopterle de havadan destek sağlanıyor.

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İlçeye bağlı Çobanpınar ve Karaseki köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin karadan yürütülen müdahalesine gece görüşlü 4 helikopterle de havadan destek veriliyor.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangına 16 dakika içinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.

Gece görüşlü helikopterlerin söndürme çalışmalarına ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, "Burdur/Bucak orman yangınıyla mücadelemizi gece gündüz durmadan sürdürüyoruz. 10 uçak, 14 helikopter (4 gece görüşlü helikopter), 66 arazöz, 8 dozer, 360 personel." ifadelerine yer verildi.

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