Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! 'Yeni bir düzenleme yapacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Vedat Bilgin'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Sendikalar demokratik toplumların ürünüdür, demokrasinin kurumlarıdır.

Demokrasi, işçinin emeğinin üstünde yükselir. İşçinin emeğinin güçlü olmadığı, örgütlü olmadığı yerde demokrasi gelişmez. Onun için sendikal mücadele aynı zamanda demokrasi mücadelesidir.

Asgari ücret açıklaması

Bilgin, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.