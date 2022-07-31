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Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan Torino yolcusu! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan Torino yolcusu! Anlaşma sağlandı

orino, Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini peşin olarak ödemeyi kabul etti, taraflar anlaştı. Siyah-Beyazlılar, 17 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 15 pay alacak.

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Beşiktaş 'ın sıcak gündeminin en tepesinde yer alan Emirhan İlkhan'da flaş gelişme... Torino'nun, 17 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan '4.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanarak transferi gerçekleştirmek istemesi sonrasında camiada yönetime eleştiriler yükselmişti. 

Fanatik'te yer alan habere göre; Ancak gelinen noktada transferin bitme noktasında olduğu öğrenildi. Beşiktaş, İtalyan ekibinden bu rakamı peşin olarak isterken, Torino taksitlendirme seçeneğiyle masadaydı. Yönetim bu konuda sert tavrını koydu ve pazarlıklardan istediğini aldı.

Torino, 4.5 milyon Euro'yu peşin olarak ödeyecek. Beşiktaş sonraki satıştan da yüzde 15 pay alacak. 

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