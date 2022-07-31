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Kayseri'de imam'ın 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma' notu fayda etmedi

Kayseri'de imam'ın 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma' notu fayda etmedi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir camiye giren hırsız, kapıdaki 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma, pencereyi de' notuna rağmen yardım paralarını çalarak kayıplara karıştı. Çalışma başlatan ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Özderici Camii'ne giren şahıs, imam odasındaki yardım paralarını çalarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin M.T. olduğunu belirledi. Şüpheli M.T., ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İmamın notuna aldırış etmedi
Öte yandan, cami imamının kapıya astığı not ise dikkat çekti. Notta; 'Ey hırsız, odada çalacak para yok. Kapıyı kırma, pencereyi de' yazarken, M.T., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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