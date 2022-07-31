İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu Ezgi'nin beyin ölümü gerçekleşti

İZMİR'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu kadının beyin ölümü gerçekleşti.

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İş yerinde tartıştığı eşi D.Ö. tarafından tabancayla vurularak hastaneye kaldırılan Ezgi Özarslan'ın (31) beyni, tüm müdahaleye rağmen işlevlerini kaybetti.

Olayın ardından kaçan D.Ö'nün yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Ezgi Özarslan, 29 Temmuz'da iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.