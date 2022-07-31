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Galatasaray, AZ Alkmaar'ı ikna etti! Fredrik Midtsjö geliyor...
Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sar-Kırmızıların anlaşmaya vardığı Fredrik Midtsjö 19.30'da İstanbul'da olacak.Abone ol
Norveçli futbolcuları Fredrik Midtsjö'yu bir türlü bırakmaya yanaşmayan Hollanda ekibi AZ Alkmaar sonunda ikna oldu. Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Fredrik Midtjsö bu akşam 19.30’da İstanbul’da olacak.
Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon euro maaş ödeyecek.