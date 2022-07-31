Ukrayna Büyükelçisi'nden flaş Fenerbahçe mesajı! 4 madde sıraladı... Noktayı koydu

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap niteliğinde bir mesaj yayınladı. Vasyl Bodnar açıklamalarını 4 madde halinde sıraladı ve konuyu kapatacaklarının mesajını verdi.

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Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarların Vladimir Putin lehine yaptığı tezahüratların yankısı sürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Divan Kurulunda açıklamalarda bulunmuş ve karşı tarafın kışkırtıcı hareketlerde bulunduğunu belirterek özür dilemeyeceklerini ve büyükelçilikten özür beklediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar konuyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Vasyl Bodnar ne dedi?

Vasyl Bodnar açıklamalarını 4 madde halinde sıraladı ve konuyu kapatacaklarının mesajını verdi.

"1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;

2. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır;

3. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe’ye teşekkür ediyorum;

4. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz."