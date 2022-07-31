Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne oldu, ne kadar zam geldi?

Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla yeni düzenleme getirildi.

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Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.

Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.