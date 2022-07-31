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AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu

"Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözleri sonrası AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu. Sancak, Doğu Perinçek'in genel başkanlığındaki Vatan Partisi'ne katılacak.  

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Eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılacak.

Sancak, Vatan Partisi İstanbul il Merkezi'nde partinin genel başkanı Doğu Perinçek'in de katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirecek.

2 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda Ethem Sancak, geçtiğimiz hafta Vatan Partisi heyetiyle Moskova’ya gitmesi hakkında da bilgi verecek.

Ne olmuştu?

30 Mart'ta Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin güvenliği ve NATO" adlı konferansa katılan Ethem Sancak, "Biz Amerika'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batı'nın pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti.

Bunun üzerine Sancak AK Parti'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Sancak kararı beklemeden AK Parti'den istifa etmişti.

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