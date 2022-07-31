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Esnafın kabusu oldular 62 saatlik titiz kamera çalışmasıyla çökertildiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esnafın kabusu oldular 62 saatlik titiz kamera çalışmasıyla çökertildiler

ESENYURT’ta birçok esnafı haraca bağlayan, haraç vermeyen iş yerlerini de kurşunlayan çete düzenlenen operasyonla çökertildi. 62 saatlik titiz kamera çalışmasının ardından yapılan operasyonda evlerinde hücum yelekleri, silah ve birçok mühimmat ele geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt’ta birçok iş yerinden haraç almaya çalışan çete, Esenyurt Asayiş Bürosu ekiplerinin 62 saatlik titiz kamera çalışması sonucu çökertildi.

Şahısların ilçede 6 kurşunlama olayına karıştıkları ve para vermeyen  işletmelere kabusu yaşattıkları öğrenildi. En son bir dönerciyi hedef alan şüpheliler, para alamadıkları iş yerini vatandaşlar yemek yediği esnada kurşunlayıp kaçmışlardı.

Saklandıkları evde bir çanta dolusu mühimmat ele geçirildi
Şüpheliler Resul Ö. ile Eren A., uzun uğraşlar sonucu saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 2 adet silah, çok sayıda mermi, hücum yelekleri, kar maskeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

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